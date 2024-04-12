Иванова (Петрова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Петрова) Анна Ивановна

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Место рождения

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.04.1900

Дата смерти

04.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1900

Отец: Петров Иван Петрович

Мать: Петрова Мария Мироновна

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
С 1923 по 1925

Муж: Иванов Дмитрий Иванович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1925

Сын: Иванов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.02.1927

Сын: Иванов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.12.1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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