Иванова (Петрова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1900
Дата смерти04.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1900
Отец: Петров Иван Петрович
Мать: Петрова Мария Мироновна
Бракосочетание
С 1923 по 1925
Рождение ребёнка
20.08.1925
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1927
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович
Смерть
04.12.1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург