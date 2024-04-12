Петрова (Миронова) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Миронова) Мария Мироновна

Петрова (Миронова) Мария Мироновна

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.03.1877 ст.

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1877 ст.

Отец: Мирон Андреевич

Мать: Агриппина Гавриловна

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Муж: Петров Иван Петрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.04.1895

Сын: Петров Василий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.08.1897

Сын: Петров Александр Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1900

Дочь: Иванова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Малые Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close