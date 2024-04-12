Петрова (Миронова) Мария Мироновна
Место рождения
Дата рождения18.03.1877 ст.
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1877 ст.
Отец: Мирон Андреевич
Мать: Агриппина Гавриловна
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Муж: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1895
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1897
Сын: Петров Александр Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1900
Дочь: Иванова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Смерть
1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург