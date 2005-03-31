Нилов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1939
Дата смерти31.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939
Бракосочетание
29.09.1962
Жена: Нилова Нина Николаевна
Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нилова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1967
Сын: Нилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Нилова Нина Николаевна
Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.03.2005