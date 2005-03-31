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Нилов Владимир Васильевич

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Место рождения

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.06.1939

Дата смерти

31.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939

Отец: Нилов Василий Семёнович

Мать: Нилова Александра Павловна

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.09.1962

Жена: Нилова Нина Николаевна

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нилова Нина Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.08.1967

Сын: Нилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Нилова Нина Николаевна

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.03.2005
Иваново, Иваново, Ивановская область
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