Нилова (Чекалова) Александра Павловна 15.10.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Нилова (Чекалова) Александра Павловна

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Место рождения

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1910 ст.

Дата смерти

02.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910 ст.

Отец: Чекалов Павел Александрович

Мать: Чекалова (Жандарова) Анастасия Павловна

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: cела Тютрюмова крестьянин Павел Александров Чекалов и законная жена его Анастасия Павлова, оба православного вероисповедания. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.248об
Крещение
17.10.1910 ст.
Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение совершали в Благовещенской Омогаевской церкви священник Александр Ярославцев и псаломщик Доримедонт Ивонинский. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.249
Восприемник
17.10.1910 ст.
Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: того же села крестьянская жена Феодосия Никитина Чекалова. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.249
Бракосочетание
?.01.1931

Муж: Нилов Василий Семёнович

Еленга, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.02.1933

Дочь: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.11.1935

Дочь: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1939

Сын: Нилов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1942

Дочь: Кривошеина (Нилова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович

Заболотье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1962 по 1984
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
02.05.1984
Кохма, Кохма, Ивановская область
Запись акта о смерти №126 от 03.05.1984

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