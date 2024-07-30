Нилова (Чекалова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения15.10.1910 ст.
Дата смерти02.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.10.1910 ст.
Родители: cела Тютрюмова крестьянин Павел Александров Чекалов и законная жена его Анастасия Павлова, оба православного вероисповедания. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.248об
Крещение
17.10.1910 ст.
Крещение совершали в Благовещенской Омогаевской церкви священник Александр Ярославцев и псаломщик Доримедонт Ивонинский. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.249
Восприемник
17.10.1910 ст.
Восприемница: того же села крестьянская жена Феодосия Никитина Чекалова. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.249
Бракосочетание
?.01.1931
Еленга, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.02.1933
Дочь: Прохорова (Нилова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
16.11.1935
Дочь: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
11.06.1939
Сын: Нилов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
13.01.1942
Дочь: Кривошеина (Нилова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Нилов Василий Семёнович
Место жительства
С 1962 по 1984
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
02.05.1984
Запись акта о смерти №126 от 03.05.1984