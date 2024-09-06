Чекалова (Жандарова) Анастасия Павловна 28.02.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекалова (Жандарова) Анастасия Павловна

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Место рождения

Степаново, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

28.02.1884 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884 ст.

Отец: Жандаров Павел Николаевич

Мать: Жандарова (Зоренкова) Елена Варадатовна

Степаново, Вологодский район, Вологодская область
Родители: Нефедовской волоcти деревни Степанова крестьянин Павел Николаев Жандаров и законная его жена Елена Варадатова, православные. ГАВО. Ф.496, О.30, Д.45, Л.209об-210
Крещение
29.02.1884 ст.
Дмитровский-Карачевский, Кубино-Озерский район, Северный край
Крещение совершал в Димитриевской Карачевской церкви священник Павел Подобедов. ГАВО. Ф.496, О.30, Д.45, Л.209об-210
Восприемник
29.02.1884 ст.
Восприемница: Нефедовской волости деревни Степанова крестьянская жена Анна Семенова Жандарова. ГАВО. Ф.496, О.30, Д.45, Л.209об-210
Бракосочетание
12.01.1903 ст.

Муж: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених: Нефедовской волости села Тютрюмова крестьянский сын Павел Александров Чекалов (20 лет), православного вероисповедания, первым браком. Невеста: той же волости деревни Степаново крестьянская дочь... Показать все
Поручитель
12.01.1903 ст.
Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по невесте: деревни Тарасково крестьяне Александр Филиппов Галкин и Василий Филиппов Галкин. ГАВО, Ф.496, О.52, Д.9, Л.452
Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.

Сын: Чекалов Николай Павлович

Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Чекалов Василий Павлович

Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Дочь: Нилова (Чекалова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: cела Тютрюмова крестьянин Павел Александров Чекалов и законная жена его Анастасия Павлова, оба православного вероисповедания. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.248об
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Сын: Чекалов Александр Павлович

Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1918

Дочь: Воронович (Чекалова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чекалов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович

Тютрюмово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917

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