Чекалова (Жандарова) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения28.02.1884 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
28.02.1884 ст.
Родители: Нефедовской волоcти деревни Степанова крестьянин Павел Николаев Жандаров и законная его жена Елена Варадатова, православные. ГАВО. Ф.496, О.30, Д.45, Л.209об-210
Крещение
29.02.1884 ст.
Дмитровский-Карачевский, Кубино-Озерский район, Северный край
Крещение совершал в Димитриевской Карачевской церкви священник Павел Подобедов. ГАВО. Ф.496, О.30, Д.45, Л.209об-210
Восприемник
29.02.1884 ст.
Восприемница: Нефедовской волости деревни Степанова крестьянская жена Анна Семенова Жандарова. ГАВО. Ф.496, О.30, Д.45, Л.209об-210
Бракосочетание
12.01.1903 ст.
Жених: Нефедовской волости села Тютрюмова крестьянский сын Павел Александров Чекалов (20 лет), православного вероисповедания, первым браком. Невеста: той же волости деревни Степаново крестьянская дочь... Показать все
Поручитель
12.01.1903 ст.
Поручители по невесте: деревни Тарасково крестьяне Александр Филиппов Галкин и Василий Филиппов Галкин. ГАВО, Ф.496, О.52, Д.9, Л.452
Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Дочь: Нилова (Чекалова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович
Родители: cела Тютрюмова крестьянин Павел Александров Чекалов и законная жена его Анастасия Павлова, оба православного вероисповедания. ГАВО, Ф.496, О.38, Д.63, Л.248об
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.
Сын: Чекалов Александр Павлович
Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1918
Дочь: Воронович (Чекалова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чекалов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Чекалов Павел Александрович
Смерть
После 1917