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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Воронкова Марья Ивановна, крестьянка Владимирской губ. Шуйского у., Коховиской вол., с. Кохмы. 1912–1913 гг. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 53. Дело 6 Показать все
1864 г. По ходатайству временнообязанных крестьян Шуйского уезда Кохомской волости села Кохмы с награждении содержателей ситценабойной фабрики купцов Ясюнинских за выдачу Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5775Кохма, с. вл куп. и мещ.при р. Уводи.2010237507618Церквей православных 3. Базар. Фабрик 4.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
С. Кохма с 12-ю деревнями19Дмитр. Степ. Лунин42813142
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
929. Кохмо (Рождествено), село бывшее владельческое, при реке Уводи, дворов 225, жителей 766, становая квартира, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 5 церкв Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6761Кохма село566350712320—
6762Кохма станция железной дороги206120203
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кохма
село Кохма
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5031Кохмагород56°56'41°05'O-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24706000001г Кохмагород