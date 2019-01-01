город Кохма, город Кохма, Кохма, Ивановская область (на 2019) — Familio

Кохма

Кохма, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Воронкова Марья Ивановна, крестьянка Владимирской губ. Шуйского у., Коховиской вол., с. Кохмы. 1912–1913 гг. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 53. Дело 6 Показать все
1864 г. По ходатайству временнообязанных крестьян Шуйского уезда Кохомской волости села Кохмы с награждении содержателей ситценабойной фабрики купцов Ясюнинских за выдачу Показать все
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5775Кохма, с. вл куп. и мещ.при р. Уводи.2010237507618Церквей православных 3. Базар. Фабрик 4.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
С. Кохма с 12-ю деревнями19Дмитр. Степ. Лунин42813142

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Кохомская волость
929. Кохмо (Рождествено), село бывшее владельческое, при реке Уводи, дворов 225, жителей 766, становая квартира, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 5 церкв Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Кохомская волость
6761Кохма село566350712320
6762Кохма станция железной дороги206120203

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Кохомская волость
село Кохма
Владимирская губерния, Шуйский уезд
село Кохма

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ивановский район
5031Кохмагород56°56'41°05'O-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Кохма
24706000001г Кохмагород
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