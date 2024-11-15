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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению отставного матроса, крестьянина деревни Заболотья Нефедовской волости Вологодского уезда Петра Гавриловича Быкова, потерявшего трудоспособность на военно Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Заболотья Нефедовской волости о причислении их к составу Березниковской волости и крестьян дер. Мишаково к составу Нефедовской волости. Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Елегонской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
993Заболотье, д. каз.при колодцах.7457103234
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1713ЗаболотьеНефедовское.Дмитриевский-Карачевскийсвободные хлебопашцы——235766
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Заболотье169678деревняРусские304668114
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Заболотье 3160деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: —.Зимнее: 76 км. Летнее: —.3030
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32848Заболотьедеревня59°39'с.ш.38°59'в.д.O-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454314д Заболотьедеревня