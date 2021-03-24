Нилова (Данилова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилова (Данилова) Нина Николаевна

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Место рождения

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

24.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Данилов Николай Дмитриевич

Мать: Данилова Анна Ивановна

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 1947 по 1954
Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рослятинская средняя школа. Получено свидетельство о неполном среднем образовании (7 классов)
Образование
С 1957 по 1959
Кохма, Кохма, Ивановская область
Кохомская школа фабрично-заводского ученичества. Присвоена квалификация ткачихи на сложном ассортименте
Бракосочетание
29.09.1962

Муж: Нилов Владимир Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Работа или профессия
С 02.04.1963 по 16.04.1990
Иваново, Иваново, Ивановская область
Ивановский камвольный комбинат им. В. И. Ленина. Ткачиха
Рождение ребёнка
19.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нилов Владимир Васильевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.08.1967

Сын: Нилов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Нилов Владимир Васильевич

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Награда
19.03.1990
Иваново, Иваново, Ивановская область
Медаль "Ветеран труда"
Смерть
24.03.2021
Иваново, Иваново, Ивановская область
Похороны
27.03.2021
Кохма, Кохма, Ивановская область
Новое кохомское кладбище около д. Сальцево
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