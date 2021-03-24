Нилова (Данилова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти24.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Отец: Данилов Николай Дмитриевич
Мать: Данилова Анна Ивановна
Образование
С 1947 по 1954
Рослятинская средняя школа. Получено свидетельство о неполном среднем образовании (7 классов)
Образование
С 1957 по 1959
Кохомская школа фабрично-заводского ученичества. Присвоена квалификация ткачихи на сложном ассортименте
Бракосочетание
29.09.1962
Работа или профессия
С 02.04.1963 по 16.04.1990
Ивановский камвольный комбинат им. В. И. Ленина. Ткачиха
Рождение ребёнка
19.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нилов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1967
Сын: Нилов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Нилов Владимир Васильевич
Награда
19.03.1990
Медаль "Ветеран труда"
Смерть
24.03.2021
Похороны
27.03.2021
Новое кохомское кладбище около д. Сальцево