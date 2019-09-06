Нилова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНилова Светлана Владимировна

Нилова Светлана Владимировна

avatar

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

19.09.1963

Дата смерти

06.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963

Отец: Нилов Владимир Васильевич

Мать: Нилова Нина Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкович Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
03.07.1988

Сын: Нилов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Рудиков Сергей Николаевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Получение учёной степени
12.10.1999
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.2000

Дочь: Аверкович Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Аверкович Дмитрий Анатольевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
06.09.2019
Кохма, Кохма, Ивановская область
Запись акта о смерти № 170199370001104389006 от 09.09.2019
Похороны
09.09.2019
Кохма, Кохма, Ивановская область
Новое кохомское кладбище около д. Сальцево

Мы используем куки для улучшения работы сайта.