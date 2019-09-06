Нилова Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.09.1963
Дата смерти06.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963
Отец: Нилов Владимир Васильевич
Мать: Нилова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1988
Сын: Нилов Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Рудиков Сергей Николаевич
Получение учёной степени
12.10.1999
Рождение ребёнка
09.11.2000
Дочь: Аверкович Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Аверкович Дмитрий Анатольевич
Смерть
06.09.2019
Запись акта о смерти № 170199370001104389006 от 09.09.2019
Похороны
09.09.2019
Новое кохомское кладбище около д. Сальцево