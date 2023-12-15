Долбилов Василий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1889
Дата смерти29.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1889
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Долбилова) Клавдия Михеевна
Мать ребёнка: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
03.01.1912
Дочь: Гончарова (Долбилова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна
Смерть
29.07.1969
Похороны
Неизвестно