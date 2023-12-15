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Долбилов Василий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1889

Дата смерти

29.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1889

Отец: Долбилов Михей Андреевич

Мать: Долбилова (Буркова) Наталья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Долбилова) Клавдия Михеевна

Мать ребёнка: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна

Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1912

Дочь: Гончарова (Долбилова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Чуйкова (Долбилова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.07.1969
Похороны
Неизвестно
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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