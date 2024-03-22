Долбилов Михей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбилов Михей Андреевич

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 03.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.08.1867

Отец: Долбилов Андрей Иванович

Мать: Долбилова Марфа Васильевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1887

Жена: Долбилова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Долбилов Андрей Михеевич

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1889

Сын: Долбилов Василий Михеевич

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Анна Михеевна

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: Людмила Михеевна

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
23.12.1899

Дочь: Долбилова Надежда Михеевна

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Долбилова Анастасия Михеевна

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 03.01.1904

Дочь: Татьяна Михеевна

Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
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