Долбилов Михей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.08.1867
Бракосочетание
16.01.1887
Рождение ребёнка
14.10.1887
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
21.02.1889
Сын: Долбилов Василий Михеевич
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Анна Михеевна
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: Людмила Михеевна
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
23.12.1899
Дочь: Долбилова Надежда Михеевна
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Долбилова Анастасия Михеевна
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 03.01.1904
Дочь: Татьяна Михеевна
Мать ребёнка: Долбилова Наталья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно