Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Долбилов Василий Михеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Клавдия Михеевна

Отец ребёнка: Долбилов Василий Михеевич

Рождение ребёнка
03.01.1912

Дочь: Гончарова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Долбилов Василий Михеевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Чуйкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Долбилов Василий Михеевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
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