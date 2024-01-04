Долбилова (Жалнина) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.11.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Клавдия Михеевна
Отец ребёнка: Долбилов Василий Михеевич
Рождение ребёнка
03.01.1912
Дочь: Гончарова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Долбилов Василий Михеевич
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Чуйкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Долбилов Василий Михеевич
Работа или профессия
Неизвестно