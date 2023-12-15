Долбилова (Буркова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбилова (Буркова) Наталья Михайловна

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около ?.07.1867

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1887

Муж: Долбилов Михей Андреевич

Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Долбилов Андрей Михеевич

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1889

Сын: Долбилов Василий Михеевич

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: (Долбилова) Анна Михеевна

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1898

Дочь: (Долбилова) Людмила Михеевна

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Рождение ребёнка
23.12.1899

Дочь: Долбилова (Долбилова) Надежда Михеевна

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Долбилова (Долбилова) Анастасия Михеевна

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 03.01.1904

Дочь: (Долбилова) Татьяна Михеевна

Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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