Долбилова (Буркова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.07.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1887
Рождение ребёнка
14.10.1887
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1889
Сын: Долбилов Василий Михеевич
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: (Долбилова) Анна Михеевна
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1898
Дочь: (Долбилова) Людмила Михеевна
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1899
Дочь: Долбилова (Долбилова) Надежда Михеевна
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Долбилова (Долбилова) Анастасия Михеевна
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 03.01.1904
Дочь: (Долбилова) Татьяна Михеевна
Отец ребёнка: Долбилов Михей Андреевич