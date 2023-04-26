Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Матвеева
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
30.08.1859
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
19.08.1861
Сын: Пивкин Макар Матвеев
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
?.09.1865
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
06.07.1868
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
27.07.1871
Сын: Пивкин Семен Матвеев
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
28.06.1873
Сын: Пивкин Петр Матвеев
Отец ребёнка: Пивкин Матвей Филипов
Смерть
Неизвестно