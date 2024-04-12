Пивкин Матвей Филипов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Пивкин Филип
Мать: ?
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Матвеева
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
30.08.1859
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
19.08.1861
Сын: Пивкин Макар Матвеев
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
?.09.1865
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
06.07.1868
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
27.07.1871
Сын: Пивкин Семен Матвеев
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
28.06.1873
Сын: Пивкин Петр Матвеев
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Смерть
Неизвестно