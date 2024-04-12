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Пивкин Матвей Филипов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пивкин Филип

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Матвеева

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1859

Сын: Пивкин Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1861

Сын: Пивкин Макар Матвеев

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.09.1865

Сын: Пивкин Кондрат Матвеев

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1868

Сын: Пивкин Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1871

Сын: Пивкин Семен Матвеев

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Рождение ребёнка
28.06.1873

Сын: Пивкин Петр Матвеев

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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