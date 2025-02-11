Пивкин Свид. 3.02.1895 Семен Матвеев 27.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивкин Свид. 3.02.1895 Семен Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.07.1871, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Пивкин Матвей Филипов1833 г.р.
Мать
Пивкина Наталья Никитина1834 г.р.
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1871

Отец: Пивкин Матвей Филипов

Мать: Пивкина Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.10.1890

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно

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