Пивкин Свид. 3.02.1895 Семен Матвеев
мужской, родился 27.07.1871, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПивкин Матвей Филипов1833 г.р.
МатьПивкина Наталья Никитина1834 г.р.
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1871
Отец: Пивкин Матвей Филипов
Мать: Пивкина Наталья Никитина
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1890
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно