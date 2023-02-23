Пивкин Сергей Билетный Солдат Матвеевич

Пивкин Сергей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивкин Сергей Матвеевич

Пивкин Сергей Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Евгения Прохоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивкин Св Во Выд. 11.01.1934 Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Евгения Прохоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close