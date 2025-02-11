Пивкин Сергей Билетный Солдат Матвеевич 06.07.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивкин Сергей Билетный Солдат Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.07.1868, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Пивкин Матвей Филипов1833 г.р.
Мать
Пивкина Наталья Никитина1834 г.р.
Супруги
(Кураева) Евгения ПрохоровнаОколо 1871 г.р.
Дети
Пивкин Яков Сергеевич18.03.1901 г.р.
Пивкин Св Во Выд. 11.01.1934 Алексей Сергеевич11.02.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1868

Отец: Пивкин Матвей Филипов

Мать: Пивкина Наталья Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.02.1895

Жена: (Кураева) Евгения Прохоровна

Рождение ребёнка
18.03.1901

Сын: Пивкин Яков Сергеевич

Мать ребёнка: (Кураева) Евгения Прохоровна

Рождение ребёнка
11.02.1906

Сын: Пивкин Св Во Выд. 11.01.1934 Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: (Кураева) Евгения Прохоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

МК Собакина 1906г

Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Игушкина (Пивкина Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949.) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: (Кураева) Евгения Прохоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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