Пивкин Сергей Билетный Солдат Матвеевич

Пивкин Сергей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Евгения Прохоровна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивкин Св Во Выд. 11.01.1934 Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Евгения Прохоровна
Смерть
Неизвестно