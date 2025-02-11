Пивкин Сергей Билетный Солдат Матвеевич
мужской, родился 06.07.1868, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПивкин Матвей Филипов1833 г.р.
МатьПивкина Наталья Никитина1834 г.р.
Супруги
(Кураева) Евгения ПрохоровнаОколо 1871 г.р.
Дети
Пивкин Яков Сергеевич18.03.1901 г.р.
Пивкин Св Во Выд. 11.01.1934 Алексей Сергеевич11.02.1906 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
06.07.1868
Отец: Пивкин Матвей Филипов
Мать: Пивкина Наталья Никитина
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
18.03.1901
Мать ребёнка: (Кураева) Евгения Прохоровна
Рождение ребёнка
11.02.1906
Сын: Пивкин Св Во Выд. 11.01.1934 Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: (Кураева) Евгения Прохоровна
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Игушкина (Пивкина Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949.) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: (Кураева) Евгения Прохоровна
Смерть
Неизвестно