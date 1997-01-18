(Пивкина св во выд. 20.04.1934 и высл.28.08.1949.) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пивкина св во выд. 20.04.1934 и высл.28.08.1949.) Анастасия Сергеевна

(Пивкина св во выд. 20.04.1934 и высл.28.08.1949.) Анастасия Сергеевна

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.12.1908

Дата смерти

18.01.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1908

Отец: Пивкин Сергей Матвеевич

Мать: Евгения Прохоровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушкин Сергей

Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игушкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич

Смерть
18.01.1997
Нефтегорск, Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
Самарская обл. г. Нефтегорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close