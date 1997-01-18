(Пивкина св во выд. 20.04.1934 и высл.28.08.1949.) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1908
Дата смерти18.01.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1908
Отец: Пивкин Сергей Матвеевич
Мать: Евгения Прохоровна
Рождение ребёнка
09.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игушкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игушкин Сергей
Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Св Во Выд. 20.04.1934 И Высл.28.08.1949. Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1997
Нефтегорск, Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
Самарская обл. г. Нефтегорск