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Никита Лукьянов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лукьян Иванов

Мать: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Дочь: Наталья Никитина

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Георгий Никитин Егор Никитин

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: Фекла Никитина

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Григорьева

Смерть
23.09.1870
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чесотки
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