Никита Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти23.09.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лукьян Иванов
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
?.03.1835
Дочь: Наталья Никитина
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Георгий Никитин Егор Никитин
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: Фекла Никитина
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Григорьева
Смерть
23.09.1870
Причина смерти: от чесотки