Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1805
Сын: Адриян Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Николай Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никита Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андрей Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Смерть
Неизвестно