Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1805

Сын: Адриян Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Николай Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Никита Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Андрей Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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