Андрей Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение
1835
Отец: Лукьян Иванов
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Роман Андреев
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
08.09.1843
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим Андреев
Мать ребёнка: Настасья Семенова
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семенова
Смерть
Неизвестно