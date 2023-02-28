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Андрей Лукьянов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1835

Отец: Лукьян Иванов

Мать: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Роман Андреев

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1843

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим Андреев

Мать ребёнка: Настасья Семенова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семенова

Смерть
Неизвестно
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