Настасья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Роман Андреев
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Рождение ребёнка
08.09.1843
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Лукьянов
Смерть
Неизвестно