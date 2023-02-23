Настасья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Роман Андреев

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1843

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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