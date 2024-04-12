Георгий Никитин Егор Никитин
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Никита Лукьянов
Мать: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Матвей Егоров
Мать ребёнка: Прасковья (Кирилова)
Рождение ребёнка
28.07.1859
Сын: Семен Егоров
Мать ребёнка: Прасковья (Кирилова)
Рождение ребёнка
01.01.1868
Дочь: Домна Егорова
Мать ребёнка: Прасковья (Кирилова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья (Кирилова)
Смерть
Неизвестно