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Георгий Никитин Егор Никитин

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Никита Лукьянов

Мать: Настасья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Матвей Егоров

Мать ребёнка: Прасковья (Кирилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1859

Сын: Семен Егоров

Мать ребёнка: Прасковья (Кирилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1868

Дочь: Домна Егорова

Мать ребёнка: Прасковья (Кирилова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья (Кирилова)

Смерть
Неизвестно
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