Прасковья (Кирилова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья (Кирилова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Матвей Егоров

Отец ребёнка: Георгий Никитин Егор Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1859

Сын: Семен Егоров

Отец ребёнка: Георгий Никитин Егор Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1868

Дочь: Домна Егорова

Отец ребёнка: Георгий Никитин Егор Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Никитин Егор Никитин

Смерть
Неизвестно
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