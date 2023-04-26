Прасковья (Кирилова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Матвей Егоров
Отец ребёнка: Георгий Никитин Егор Никитин
Рождение ребёнка
28.07.1859
Сын: Семен Егоров
Отец ребёнка: Георгий Никитин Егор Никитин
Рождение ребёнка
01.01.1868
Дочь: Домна Егорова
Отец ребёнка: Георгий Никитин Егор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно