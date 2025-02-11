Максим Егоров 23.01.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.01.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.08.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Егор Никитин1836 г.р.
Мать
Прасковья Николаева (Прасковья Кириллова)1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1855

Отец: Егор Никитин

Мать: Прасковья Николаева (Прасковья Кириллова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.08.1855
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От врожденной слабости

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