Максим Егоров
мужской, родился 23.01.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.08.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕгор Никитин1836 г.р.
МатьПрасковья Николаева (Прасковья Кириллова)1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1855
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.08.1855
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область