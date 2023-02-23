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Настасья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1835

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Никита Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Георгий Никитин Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: Фекла Никитина

Отец ребёнка: Никита Лукьянов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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