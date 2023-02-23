Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1835
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Никита Лукьянов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Георгий Никитин Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита Лукьянов
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: Фекла Никитина
Отец ребёнка: Никита Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Лукьянов
Смерть
Неизвестно