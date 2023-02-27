Рогозин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Рогозин Никита
Мать: (Рогозина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фисенко) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Елена
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1875
Дочь: (Рогозина) Елена
Мать ребёнка: (Рогозина) Елена
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Рогозин Михаил
Мать ребёнка: (Рогозина) Елена
Рождение ребёнка
13.05.1881
Сын: Рогозин Тихон
Мать ребёнка: (Рогозина) Елена
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Мать ребёнка: (Рогозина) Елена
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: (Рогозина) Анна
Мать ребёнка: (Рогозина) Елена
Смерть
Неизвестно