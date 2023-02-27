Рогозин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Рогозин Никита

Мать: (Рогозина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фисенко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Елена

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1875

Дочь: (Рогозина) Елена

Мать ребёнка: (Рогозина) Елена

Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Рогозин Михаил

Мать ребёнка: (Рогозина) Елена

Рождение ребёнка
13.05.1881

Сын: Рогозин Тихон

Мать ребёнка: (Рогозина) Елена

Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Мать ребёнка: (Рогозина) Елена

Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: (Рогозина) Анна

Мать ребёнка: (Рогозина) Елена

Смерть
Неизвестно

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