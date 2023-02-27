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Рогозин Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

20.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Рогозин Иван Профьевич

Мать: Рогозина Стефания Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Свиридон

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рогозин Мартын

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Стефан

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Филипп

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.05.1881
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