Рогозин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти20.05.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Рогозин Иван Профьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Свиридон
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рогозин Мартын
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Стефан
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Филипп
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.05.1881