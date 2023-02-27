(Рогозина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.03.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Рогозин Никита

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Свиридон

Отец ребёнка: Рогозин Никита

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рогозин Мартын

Отец ребёнка: Рогозин Никита

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рогозин Стефан

Отец ребёнка: Рогозин Никита

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рогозин Филипп

Отец ребёнка: Рогозин Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Никита

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.03.1881
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: от старости
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