(Рогозина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти27.03.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Свиридон
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рогозин Мартын
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рогозин Стефан
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рогозин Филипп
Отец ребёнка: Рогозин Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никита
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.03.1881
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: от старости