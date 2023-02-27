(Рогозина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Елена

(Рогозина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
19.05.1875

Дочь: (Рогозина) Елена

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Рогозин Михаил

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
13.05.1881

Сын: Рогозин Тихон

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Рождение ребёнка
15.10.1889

Дочь: (Рогозина) Анна

Отец ребёнка: Рогозин Стефан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.