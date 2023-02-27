(Рогозина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
19.05.1875
Дочь: (Рогозина) Елена
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Рогозин Михаил
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
13.05.1881
Сын: Рогозин Тихон
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Рождение ребёнка
15.10.1889
Дочь: (Рогозина) Анна
Отец ребёнка: Рогозин Стефан
Смерть
Неизвестно