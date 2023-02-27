Рогозин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1881
Отец: Рогозин Стефан
Мать: (Рогозина) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Марья
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1911
Сын: Рогозин Дмитрий
Мать ребёнка: (Рогозина) Марья
Смерть
Неизвестно