Рогозин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1881

Отец: Рогозин Стефан

Мать: (Рогозина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Марья

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1911

Сын: Рогозин Дмитрий

Мать ребёнка: (Рогозина) Марья

Смерть
Неизвестно

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