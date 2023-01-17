Куранов Василий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранов Василий Евдокимович

Куранов Василий Евдокимович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.03.1829 ст.

Дата смерти

29.04.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1829 ст.

Отец: Куранов Евдоким Васильевич

Мать: Куранова Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 73 номер 31
Бракосочетание
20.01.1852 ст.

Жена: Куранова Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Василий Евдокимович Куранов - 22 года Невеста: Татьяна Васильевна - 18 лет дочь девица мещанина Василия Ивановича Перведенцева Поручители: купец Афанасий Львович Попов, купечес... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1853 ст.

Сын: Куранов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий приказный Александр Иванович Абальянин и мещанина Василия Ивановича Переведенцова дочь девица Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1854 ст.

Сын: Куранов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и служащего казака Ивана Афанасьевича Баранова дочь девица Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1856 ст.

Сын: Куранов Мефодий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Василий Федорович Безшапошнов и служащего казака Андрея Васильевича Баранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Смерть
29.04.1858 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер служащий казак Василий Евдокимович Куранов от горячки в возрасте 28 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 175 номер 35
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close