Куранов Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения05.03.1829 ст.
Дата смерти29.04.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1829 ст.
Отец: казак Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 73 номер 31
Бракосочетание
20.01.1852 ст.
Жених: служащий казак Василий Евдокимович Куранов - 22 года Невеста: Татьяна Васильевна - 18 лет дочь девица мещанина Василия Ивановича Перведенцева Поручители: купец Афанасий Львович Попов, купечес... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1853 ст.
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Васильевна
Отец: служащий казак Восприемники: служащий приказный Александр Иванович Абальянин и мещанина Василия Ивановича Переведенцова дочь девица Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1854 ст.
Сын: Куранов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Татьяна Васильевна
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и служащего казака Ивана Афанасьевича Баранова дочь девица Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1856 ст.
Сын: Куранов Мефодий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Василий Федорович Безшапошнов и служащего казака Андрея Васильевича Баранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Смерть
29.04.1858 ст.
Умер служащий казак Василий Евдокимович Куранов от горячки в возрасте 28 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 175 номер 35