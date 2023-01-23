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Куранов Мефодий Васильевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.06.1856 ст.

Дата смерти

16.02.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1856 ст.

Отец: Куранов Василий Евдокимович

Мать: Куранова (Переведенцева) Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Василий Федорович Безшапошнов и служащего казака Андрея Васильевича Баранова жена Пелагея Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Смерть
16.02.1858 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от детского припадка в возрасте 1,5 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 169 номер 12

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