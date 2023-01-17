Куранова (Переведенцева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1833
Бракосочетание
20.01.1852 ст.
Жених: служащий казак Василий Евдокимович Куранов - 22 года Невеста: Татьяна Васильевна - 18 лет дочь девица мещанина Василия Ивановича Перведенцева Поручители: купец Афанасий Львович Попов, купечес... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1853 ст.
Отец ребёнка: Куранов Василий Евдокимович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий приказный Александр Иванович Абальянин и мещанина Василия Ивановича Переведенцова дочь девица Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1854 ст.
Сын: Куранов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Евдокимович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и служащего казака Ивана Афанасьевича Баранова дочь девица Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Смерть
Неизвестно