Куранов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1854 ст.
Дата смерти09.01.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1854 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и служащего казака Ивана Афанасьевича Баранова дочь девица Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Смерть
09.01.1855 ст.
Умер в возрасте 3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 458 номер 7