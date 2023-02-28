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Куранов Михаил Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.11.1854 ст.

Дата смерти

09.01.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1854 ст.

Отец: Куранов Василий Евдокимович

Мать: Куранова Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Василий Иванович Переведенцев и служащего казака Ивана Афанасьевича Баранова дочь девица Пелагия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1... Показать все
Смерть
09.01.1855 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 458 номер 7
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