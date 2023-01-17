Куранов Иван (Иоанн) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.08.1853 ст.

Дата смерти

07.10.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1853 ст.

Отец: Куранов Василий Евдокимович

Мать: Куранова Татьяна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий приказный Александр Иванович Абальянин и мещанина Василия Ивановича Переведенцова дочь девица Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
07.10.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер младенец Иоанн в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 275 номер 75
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