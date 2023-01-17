Куранов Иван (Иоанн) Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1853 ст.
Дата смерти07.10.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1853 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий приказный Александр Иванович Абальянин и мещанина Василия Ивановича Переведенцова дочь девица Евдокия Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
07.10.1853 ст.
Умер младенец Иоанн в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 275 номер 75