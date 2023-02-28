Куранова (Казеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Казеева) Анна Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1816 ст.

Муж: Куранов Евдоким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служивый казак Евдоким Васильевич Куранов Невеста: Анна Васильевна дочь девица умершего отставного солдата Василия Степановича Казеева Поручители: дядя родной жениха казак Иван Куранов и крест... Показать все
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Куранов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.

Дочь: Куранова Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемник: Петра Андрияновича Казееева жена Евдокия Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 22
Рождение ребёнка
08.11.1826 ст.

Сын: Куранов Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл12 номер 119
Рождение ребёнка
05.03.1829 ст.

Сын: Куранов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 73 номер 31
Рождение ребёнка
05.06.1837 ст.

Сын: Куранов Гавриил Евдокимович

Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемники: отставной солдат Денис Иванов и мещанмн Василия Гаврилова жена Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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