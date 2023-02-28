Куранова (Казеева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
06.02.1816 ст.
Жених: служивый казак Евдоким Васильевич Куранов Невеста: Анна Васильевна дочь девица умершего отставного солдата Василия Степановича Казеева Поручители: дядя родной жениха казак Иван Куранов и крест... Показать все
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.
Дочь: Куранова Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич
Отец: служивый казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемник: Петра Андрияновича Казееева жена Евдокия Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 22
Рождение ребёнка
08.11.1826 ст.
Сын: Куранов Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич
Отец: казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл12 номер 119
Рождение ребёнка
05.03.1829 ст.
Сын: Куранов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич
Отец: казак Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 73 номер 31
Рождение ребёнка
05.06.1837 ст.
Сын: Куранов Гавриил Евдокимович
Отец ребёнка: Куранов Евдоким Васильевич
Отец: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемники: отставной солдат Денис Иванов и мещанмн Василия Гаврилова жена Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно