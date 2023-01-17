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Куранов Гавриил Евдокимович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.06.1837 ст.

Дата смерти

31.03.1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1837 ст.

Отец: Куранов Евдоким Васильевич

Мать: Куранова Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемники: отставной солдат Денис Иванов и мещанмн Василия Гаврилова жена Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Смерть
31.03.1842 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер от кори в возрасте 4 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 224 номер 15
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