Куранов Гавриил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения05.06.1837 ст.
Дата смерти31.03.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1837 ст.
Отец: отставной казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемники: отставной солдат Денис Иванов и мещанмн Василия Гаврилова жена Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Смерть
31.03.1842 ст.
умер от кори в возрасте 4 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 224 номер 15