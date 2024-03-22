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Куранов Михаил Евдокимович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.11.1826 ст.

Дата смерти

31.05.1828 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1826 ст.

Отец: Куранов Евдоким Васильевич

Мать: Куранова Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл12 номер 119
Смерть
31.05.1828 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 66 номер 25
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