Куранов Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения08.11.1826 ст.
Дата смерти31.05.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1826 ст.
Отец: казак Евдоким Васильевич Куранов Восприемник: мещанин Афанасий Львович Попов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл12 номер 119
Смерть
31.05.1828 ст.
Умер в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 66 номер 25