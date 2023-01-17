Ветлугина (Куранова) Матрена Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения26.11.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
26.11.1833 ст.
Отец: казак Евдоким Куранов Воспремники: мещанин Афанасий Львов и мещанина Василия Гаврилова жена Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 234 номер 89
Бракосочетание
05.02.1851 ст.
Жених: купеческий внук Никита Федорович Ветлугин -20 лет Невеста: Матрена Евдокимовна - 17 лет дочь девица отставного казака Евдокима Васильевича Куранова Поручители: служащие казаки Федор Павлович Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно