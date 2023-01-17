Ветлугина (Куранова) Матрена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветлугина (Куранова) Матрена Евдокимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.11.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

1805 г.р.

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1833 ст.

Отец: Куранов Евдоким Васильевич

Мать: Куранова Анна Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Евдоким Куранов Воспремники: мещанин Афанасий Львов и мещанина Василия Гаврилова жена Матрена Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 234 номер 89
Бракосочетание
05.02.1851 ст.

Муж: Ветлугин Никита Федорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: купеческий внук Никита Федорович Ветлугин -20 лет Невеста: Матрена Евдокимовна - 17 лет дочь девица отставного казака Евдокима Васильевича Куранова Поручители: служащие казаки Федор Павлович Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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