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Ветлугин Никита Федорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.02.1851 ст.

Жена: Ветлугина Матрена Евдокимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: купеческий внук Никита Федорович Ветлугин -20 лет Невеста: Матрена Евдокимовна - 17 лет дочь девица отставного казака Евдокима Васильевича Куранова Поручители: служащие казаки Федор Павлович Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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