Ветлугин Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1851 ст.
Жених: купеческий внук Никита Федорович Ветлугин -20 лет Невеста: Матрена Евдокимовна - 17 лет дочь девица отставного казака Евдокима Васильевича Куранова Поручители: служащие казаки Федор Павлович Бо... Показать все
Смерть
Неизвестно