Шестаков Бонифаций Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васса Бонифациевна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шестаков Адриан Бонифациевич
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Феоктиста Бонифациевна
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шестаков Федор Бонифациевич
Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно