Шестаков Бонифаций Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Бонифаций Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шестаков Ефим Харитонович

Мать: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васса Бонифациевна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шестаков Адриан Бонифациевич

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Феоктиста Бонифациевна

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шестаков Федор Бонифациевич

Мать ребёнка: Шестакова Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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