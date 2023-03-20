Шестакова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шестаков Тимофей Бонифациевич
Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васса Бонифациевна
Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шестаков Адриан Бонифациевич
Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Феоктиста Бонифациевна
Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шестаков Федор Бонифациевич
Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно