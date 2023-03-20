Шестакова Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шестаков Тимофей Бонифациевич

Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васса Бонифациевна

Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шестаков Адриан Бонифациевич

Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Феоктиста Бонифациевна

Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шестаков Федор Бонифациевич

Отец ребёнка: Шестаков Бонифаций Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Бонифаций Ефимович

Смерть
Неизвестно
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