Шестакова Марья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шестаков Силантий Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шестаков Бонифаций Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шестаков Ларион Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шестаков Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шестаков Семен Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шестаков Афиноген Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шестаков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шестаков Егор Ефимович

Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Ефим Харитонович

Смерть
Неизвестно
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