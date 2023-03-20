Шестакова Марья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шестаков Силантий Ефимович
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шестаков Бонифаций Ефимович
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шестаков Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шестаков Афиноген Ефимович
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шестаков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шестаков Ефим Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно