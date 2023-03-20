Шестаков Ефим Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шестаков Харитон Семенович
Мать: Шестакова Дарья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шестаков Силантий Ефимович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шестаков Бонифаций Ефимович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шестаков Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шестаков Афиноген Ефимович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шестаков Василий Ефимович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно