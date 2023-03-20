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Шестаков Ефим Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шестаков Харитон Семенович

Мать: Шестакова Дарья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шестаков Силантий Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шестаков Бонифаций Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шестаков Ларион Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шестаков Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шестаков Семен Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шестаков Афиноген Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шестаков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шестаков Егор Ефимович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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