Шестаков Тимофей Бонифациевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шестаков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шестаков Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно