Шестаков Тимофей Бонифациевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Тимофей Бонифациевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шестаков Бонифаций Ефимович

Мать: Шестакова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шестаков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шестаков Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шестакова Параскева Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Параскева Филипповна

Смерть
Неизвестно
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