Семен Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Федор Иванов
Мать: Первая Иванова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Степан Семенов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Терентий Семенов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Павел Семенов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Петрова
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1742
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана