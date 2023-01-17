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Семен Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Федор Иванов

Мать: Первая Иванова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1707

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Степан Семенов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725

Сын: Терентий Семенов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Павел Семенов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Петрова

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
1742
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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