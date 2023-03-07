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Павел Семенов

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Семен Федоров

Мать: Ирина Петрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ефросинья Павлова

Мать ребёнка: Антонида Егорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Степанида Павлова

Мать ребёнка: Антонида Егорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Антонида Егорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Устинья Павлова

Мать ребёнка: Антонида Егорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Семен Павлов

Мать ребёнка: Антонида Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонида Егорова

Смерть
1759
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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