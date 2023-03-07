Павел Семенов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Семен Федоров
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ефросинья Павлова
Мать ребёнка: Антонида Егорова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Степанида Павлова
Мать ребёнка: Антонида Егорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Антонида Егорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Устинья Павлова
Мать ребёнка: Антонида Егорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семен Павлов
Мать ребёнка: Антонида Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонида Егорова
Смерть
1759