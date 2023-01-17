Семен Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Павел Семенов
Мать: Антонида Егорова
Бракосочетание
1778
Жена: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Осип Семенов
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гаврила Семенов
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Леонтий Семенов
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Смерть
1823