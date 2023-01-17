Семен Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Павлов

Семен Павлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Павел Семенов

Мать: Антонида Егорова

Бракосочетание
1778

Жена: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Осип Семенов

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гаврила Семенов

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Леонтий Семенов

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1823
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close