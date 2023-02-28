(Башарина) Пелагея Григорьева
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Башарин Григорий Григорьев
Мать: Параскева Ступина
Бракосочетание
1778
Муж: Семен Павлов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Осип Семенов
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гаврила Семенов
Отец ребёнка: Семен Павлов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Леонтий Семенов
Отец ребёнка: Семен Павлов
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1792