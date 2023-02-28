(Башарина) Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башарина) Пелагея Григорьева

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Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Башарин Григорий Григорьев

Мать: Параскева Ступина

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1778

Муж: Семен Павлов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Осип Семенов

Отец ребёнка: Семен Павлов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гаврила Семенов

Отец ребёнка: Семен Павлов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Леонтий Семенов

Отец ребёнка: Семен Павлов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1792
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